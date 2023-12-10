Премьер Эстонии высказалась о хрупком единстве в Евросоюзе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед саммитом, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС, заявила, что единство Евросоюза все сложнее сохранить, передает РИА Новости.

«Наше европейское единство ставилось под вопрос с начала войны, но раньше мы были в состоянии защитить наше единство. И все же ясно, что со временем это будет все сложнее», — сказала она.

Кроме этого, премьер признала, что другие лидеры разделяют опасения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно коррумпированности украинской власти и верховенства закона в стране. При этом Каллас отметила, что от Украины можно потребовать более четкие гарантии или больше реформ.

Также Каллас призвала увеличить расходы Евросоюза на оборону, иначе через три года может быть поздно.

7 декабря Каллас провела телефонные переговоры со своим венгерским коллегой Орбаном, в ходе которых подчеркнула важность долгосрочной поддержки Украины.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре закона с учетом рекомендаций Еврокомиссии.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.