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Зеленский переговорил с Макроном

По прибытии в Аргентину Зеленский переговорил с Макроном по телефону

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Natacha Pisarenko/AP

Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Аргентину на инаугурацию избранного президента Хавьера Милея переговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Проинформировал Эммануэля о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, оказываемую Францией», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что также обсудил с Макроном «следующий французский оборонный пакет».

Также он поблагодарил за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах F-16.

До этого стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Аргентину, где в ближайшее время пройдет церемония инаугурации избранного президента Хавьера Милея. Поездка Зеленского в Аргентину — его первое путешествие в Южную Америку в должности главы государства. До этого украинский лидер разговаривал с Милеем по телефону. Тот предложил ему провести в Аргентине конференцию по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно, кто будет представлять Россию на церемонии инаугурации Милея.

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