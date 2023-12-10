Президента Чехии заподозрили в нежелании беречь собственных граждан

Президент Чехии Петр Павел не сильно дорожит населением своей страны, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на решение главы республики разрешить 150 чехам воевать на стороне ВСУ.

«Если бы президент Чехии хотел поберечь своих граждан, он бы не разрешил им ехать воевать за Украину. Особенно с учетом нынешних военных перспектив Украины. Но, видимо, эти граждане ему не сильно дороги», — написал Пушков.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года ВСУ активно привлекают иностранцев для участия в боевых действиях на стороне Киева. В большинстве стран — участниц Евросоюза служба в армии других государств требует разрешения президента, а без него является уголовным преступлением. При этом обычно не все заявки поддерживаются, в той же Чехии с начала боевых действий таковых было свыше 550.

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