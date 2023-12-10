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Нетаньяху раскритиковал Россию за сотрудничество с Ираном и позицию в ООН

Нетаньяху заявил Путину о недовольстве сотрудничеством между Россией и Ираном

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JINI/Global Look Press

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил президенту России Владимиру Путину свое недовольство в связи с российско-иранским партнерством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

«Нетаньяху резко раскритиковал опасное сотрудничество между РФ и Ираном», — указывается в публикации.

По информации канцелярии, Нетаньяху также выразил недовольство позицией России в ООН и на других международных площадках по палестино-израильскому конфликту.

Незадолго до этого в Израиле сообщили о длительном разговоре Путина и Нетаньяху.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не проявляет лицемерия, говоря о высоких потерях среди гражданского населения в ходе палестино-израильского конфликта. По его словам, Россия сражалась и продолжает сражаться с рядом террористических организаций, которые, в частности, возникли в результате вторжения Соединенных Штатов в Ирак.

Ранее Россия и Иран заключили соглашение о противодействии односторонним санкциям.

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