Стало известно о планах Путина на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин в День Конституции, 12 декабря, пообщается с судьями Конституционного суда. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин»

Также в программе сообщили, что на неделе глава государства посетит один из регионов и проведет совещание с членами Совбеза.

1 декабря телеканал «Россия-24» сообщил, что граждане России начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря.

8 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии. Также Кремль раскрыл наиболее волнующие россиян вопросы к прямой линии президента. При этом Песков отметил, что вопросы от соотечественников поступают «самые разные».

Ранее в Кремле рассказали о фактическом старте предвыборной кампании Путина.