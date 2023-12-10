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Захарова предупредила Сербию о последствиях вступления в Евросоюз

Захарова предупредила Сербию, что в ЕС странам нужно бороться за идентичность

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Войдя в состав Европейского союза, Сербия может лишиться своей идентичности и подчиниться Соединенным Штатам. В этом уверена официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Постарайтесь понять, с какой стати Государственный департамент Соединенных Штатов комментирует европейскую повестку и указывает государствам не своего континента, что и как им делать», – отметила она.

По ее словам, с вступлением в Евросоюз страны теряют свою «европейскую идентичность и подчиняются воле Вашингтона».

«Потому что Евросоюз без Америки существовать не может, он превратился в экономический отдел НАТО», — добавила представитель МИД РФ.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что никакой рыночной катастрофы после приостановки зернового соглашения не произошло.

До этого Захарова говорила, что зерновая сделка заработает только после снятия санкций с российских компаний.

Ранее Захарова заявила, что попытки навязать «корейскую» политмодель на Украине бессмысленны.

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