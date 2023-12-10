Нетаньяху отверг призывы к окончанию боевых действий в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил отказом на призывы ряда стран положить конец боевым действиям в секторе Газа. По его словам, мирное урегулирование конфликта несовместимо с целями Израиля по ликвидации движения ХАМАС, сообщила «Jerusalem Post».

Выступая перед правительством страны, Нетаньяху рассказал, что в беседе с лидерами Франции, Германии и других стран отверг их предложение о прекращении войны.

«Вы не можете, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС, а с другой – оказывать на нас давление, чтобы мы прекратили войну, которая предотвратит ликвидацию ХАМАС», – заявил премьер Израиля.

При этом премьер-министр Катара, глава МИД страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что заявления Израиля о планах по уничтожению ХАМАС вызывают много вопросов.

До этого США в Совете Безопасности ООН наложили вето на предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа, объяснив это отсутствием в документе осуждение движения ХАМАС.

Ранее в США сравнили войну на Ближнем Востоке с борьбой добра со злом.