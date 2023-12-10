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Ас-Сиси проголосовал на выборах президента Египта

Действующий президент Египта ас-Сиси принял участие в голосовании на выборах

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Jacquelyn Martin/Reuters

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял участие на всеобщих президентских выборах в стране. Об этом сообщает «Al-Ahram».

Также в голосовании приняла участие первая леди арабской республики Интисар ас-Сиси.

10 декабря во всех провинциях Египта началось голосование на выборах президента. Голосование началось в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Выборы продлятся три дня — 10, 11 и 12 декабря. Около 67 млн египтян имеют возможность отдать свой голос на выборах. На территории страны будут работать 9376 избирательных участков.

Кандидатами на пост президента Египта являются три политика, не считая действующего главы государства. Помимо действующего президента Египта Абделя Фаттаху ас-Сиси свои кандидатуры выдвинули лидер «Республиканской народной партии» Хазем Омар, глава либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама и председатель «Египетской социал-демократической партии» Фарид Захран.

Ранее Путин и ас-Сиси обсудили выборы президента Египта.

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