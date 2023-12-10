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Кандидат в президенты США рассказал о судьбе Донбасса после СВО

Кандидат в президенты США Ректенвальд: после СВО Донбасс останется российским

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд заявил, что после окончания специальной военной операции (СВО) Донбасс останется под контролем России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы спонсируем бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего все и началось – Донбасс останется российским», — пояснил Ректенвальд.

По его словам, спонсируя украинскую армию, США обогащают собственный военно-промышленный комплекс, и Вашингтону все равно, что это происходит за счет украинских солдат.

Он также добавил, что мечта Киева о перевороте в России и свержении президента Владимира Путина не сбудется, так как за время СВО его позиции только укрепились.

До этого бывший офицер морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер говорил, что Украина может лишиться контроля над несколькими своими городами, если украинский президент Владимир Зеленский не запустит мирные переговоры на условиях России.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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