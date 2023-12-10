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Путин отметил сложность работы военных на передовой

Путин отметил сложность работы на фронте, где беспилотники летают как мухи

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил сложность работы военнослужащих на передовой под обстрелами. Видео с его словами в ходе беседы после вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня героев Отечества опубликовано в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия1» Павла Зарубина.

«Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда эти [БПЛА] летают, как мухи, над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах», — сказал Путин.

До этого председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога высказал мнение, что выдвижение Путина на новый президентский срок поднимет боевой дух на фронте.

Ранее Путин рассказал, за что РФ сражается в рамках украинского конфликта.

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