Латинская Америка не хочет поддерживать Украину в конфликте с Россией, Аргентине также не нужно слушать президента Украины Владимира Зеленского. Так считает обозреватель аргентинской газеты Pagina 12 Даниель Керсфельд.

Журналист отметил, что сегодня главной целью украинских властей является поиск поддержки со стороны стран Глобального Юга. При этом, указал обозреватель, украинская дипломатия не смогла добиться успеха в странах Латинской Америки.

«Даже после нескольких попыток «проповедь» украинского правительства против России так и не смогла закрепиться в латиноамериканском контексте», — подчеркнул Керсфельд.

Автор статьи подметил, что даже помощь США не помогла Украине завоевать расположение латиноамериканских политиков. Керсфельд отмечает, лидеры стран Центральной и Южной Америки придерживаются единого мнения в своем отказе от вмешательства в далекие от них конфликты.

Журналист уверен, что Зеленский намерен приехать в Аргентину, чтобы в его лице найти союзника. Журналист считает, что избранному президенту Аргентины Хавьеру Милею не стоит не слушать украинского лидера, даже если сотрудничество с Украиной поможет новому лидеру страны в отношениях с Соединенными Штатами.

«Для Аргентины рискованно вмешиваться в противостояние иностранных государств не в поисках мира, а ради благосклонности байденовской администрации», — резюмировал Керсфельд.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский оправданно опасается того, что в скором времени Киеву может грозить прекращение поддержки со стороны США и Европейского союза (ЕС)

Ранее в США назвали виновного в задержке финансирования Украины.