В Грузии прошла демонстрация в поддержку вступления в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на митинг в поддержку евроинтеграции в Тбилиси. Об этом пишет «Мтавари Архи».

Участники демонстрации прошествовали от площади Республики до площади Европы в Тбилиси и развернули огромный флаг Евросоюза. В ходе митинга Зурабишвили выступила перед собравшимися с речью, в которой выразила надежду на то, что на заседании 14-15 декабря Европейский совет предоставит Грузии статус страны-кандидата.

В ноябре Еврокомиссия рекомендовала Евросоюзу предоставить Грузии статус страны-кандидата.

23 июня 2022 года саммит ЕС предоставил Украине и Молдавии странам статус кандидата на вступление в Евросоюз и решил «признать европейскую перспективу Грузии». При этом лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что властям Украины, Молдавии и Грузии предстоит проделать большую работу и провести важные реформы, чтобы продвинуться по пути вступления в ЕС.

Ранее в правящей партии Грузии заговорили о смещении Зурабишвили.