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Представитель крымских татар прокомментировал угрозу Киева захватить полуостров

Представитель крымских татар назвал утопией желание Киева захватить полуостров

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Руслан Шамуков/ТАСС

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов в разговоре с РИА Новости назвал утопией заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о «наработках», которые «заставят» Россию уйти из Крыма.

По словам Смирнова, на сегодняшний день весь мир считает вопрос российского Крыма закрытым.

«С этим не желают смириться только киевские чиновники-утописты. Все их планы и наработки сплошная утопия», — сказал он.

Также Смирнов рекомендовал украинским политикам и чиновникам позаботиться о своей дальнейшей судьбе.

9 декабря Умеров заявил, что правительство Украины имеет определенные «наработки», касающиеся взятия Крыма под контроль в 2024 году.

2 декабря полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков дал интервью для YouTube-канала «ДА ЭТО ТАК», во время которого рассказал о последствиях гипотетического захвата Крыма. Как он сказал, при таком развитии событий Киев рискует столкнуться с мощным сопротивлением местного населения в виде миллиона партизан.

Ранее в Крыму оценили готовность республики отражать атаки украинских войск.

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