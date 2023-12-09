В МИД России назвали условие для возобновления зерновой сделки

Зерновая сделка заработает только после снятия санкций с российских компаний, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Возможность реанимирования черноморской инициативы остается. Принципиальную позицию четко озвучил [президент РФ] Владимир Путин. Она заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса», — заявила Захарова.

30 ноября сообщалось, что более 96 тысяч тонн российских удобрений до сих пор заблокированы в портах Европы.

28 ноября посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что подвижек в возрождении черноморской продовольственной инициативы нет, Запад сохраняет санкции в отношении российского зерна.

22 ноября Путин заявил, что страна направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку.

Ранее Захарова заявила, что попытки навязать «корейскую» политмодель на Украине бессмысленны.