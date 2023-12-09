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В МИД упомянули «корейскую» модель урегулирования конфликта на Украине

Захарова: попытки навязать «корейскую» политмодель на Украине бессмысленны

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Попытки принудительно навязать «корейскую» модель урегулирования конфликта на Украине бессмысленны, нужны другие решения. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью агентству France-Presse (AFP), пишет ТАСС.

«Столь же бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую, какой бы успешной она ни казалась», — полагает дипломат.

Здесь нужны совершенно иные решения, а главное, повторюсь, политическая воля к миру со стороны тех, кто спровоцировал этот конфликт и продолжает делать все для его постоянной и опасной эскалации, добавила она.

Ранее на Корейском полуострове вырос риск ядерного конфликта.

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