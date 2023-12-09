В МИД упомянули «корейскую» модель урегулирования конфликта на Украине

Попытки принудительно навязать «корейскую» модель урегулирования конфликта на Украине бессмысленны, нужны другие решения. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью агентству France-Presse (AFP), пишет ТАСС.

«Столь же бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую, какой бы успешной она ни казалась», — полагает дипломат.

Здесь нужны совершенно иные решения, а главное, повторюсь, политическая воля к миру со стороны тех, кто спровоцировал этот конфликт и продолжает делать все для его постоянной и опасной эскалации, добавила она.

Ранее на Корейском полуострове вырос риск ядерного конфликта.