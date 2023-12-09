Граждане Украины легко забудут о национализме и начнут раскаиваться в совершенных ошибках, как только завершится вооруженное противостояние с РФ. Об этом в интервью для чешской газеты Parlamentní listy заявил политический обозреватель Штепан Котрба.

Он не исключил, что через 20 лет украинские граждане перестанут вспоминать о лидере «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в РФ экстремистская организация) Степане Бандере и его поклонниках. По словам эксперта, в том числе в подобной ситуации могут оказаться члены их семей.

«Я даже допускаю, что им будет стыдно, что их так удалось обмануть», — отметил аналитик.

В то же время он подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил РФ бережно относятся к мирным жителям Украины во время ведения боевых действий. Как сказал Котрба, благодаря этому в будущем у украинских граждан может сложиться позитивный образ российских военных и страны в целом.

4 декабря издание «Страна.ua» опубликовало результаты социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг» и касающегося отношения жителей Украины к возможному проведению переговоров с РФ. В ходе исследования выяснилось, что почти половина граждан — 44% — выступают за компромисс с Москвой.

Ранее представитель экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона оценил его влияние на срыв мирных переговоров РФ и Украины в 2022 году.