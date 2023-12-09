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В Белом доме рассказали, что Байден не рассматривает возможность помилования сына

Белый дом: Байден исключает помилование сына, несмотря на новые обвинения

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Nick Wass/AP

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования своего сына Хантера, несмотря на предъявление ему новых обвинений. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам, передает ТАСС.

Хантеру Байдену 7 декабря в штате Калифорния были предъявлены обвинения в причастности к «схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн». Сыну действующего главы Белого дома, согласно оценкам средств массовой информации, может грозить до 17 лет лишения свободы.

«Ничего не изменилось. Это по-прежнему так», — сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста о том, не изменил ли Джо Байден позицию относительно того, что он не рассматривает возможность помилования своего сына.

Представитель Белого дома также добавила, что президент США «любит сына и поддерживает его по мере того, как он заново строит свою жизнь».

До этого защита сына президента США Джо Байдена Хантера заявляла, что дело о долгах по налоговым платежам против него политически мотивировано.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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