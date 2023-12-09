В Белом доме рассказали, что Байден не рассматривает возможность помилования сына

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования своего сына Хантера, несмотря на предъявление ему новых обвинений. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам, передает ТАСС.

Хантеру Байдену 7 декабря в штате Калифорния были предъявлены обвинения в причастности к «схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн». Сыну действующего главы Белого дома, согласно оценкам средств массовой информации, может грозить до 17 лет лишения свободы.

«Ничего не изменилось. Это по-прежнему так», — сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста о том, не изменил ли Джо Байден позицию относительно того, что он не рассматривает возможность помилования своего сына.

Представитель Белого дома также добавила, что президент США «любит сына и поддерживает его по мере того, как он заново строит свою жизнь».

До этого защита сына президента США Джо Байдена Хантера заявляла, что дело о долгах по налоговым платежам против него политически мотивировано.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.