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В США призвали Японию стать ядерной державой

National Interest: Япония должна стать ядерной державой для сдерживания РФ и КНР

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Shuji Kajiyama/AP

Японии придется превратиться в ядерную державу, иначе она продолжит зависеть от помощи США при попытках сдержать соседние страны. Об этом в статье для американского журнала The National Interest написал бывший редактор газеты The New York Times Барри Гевен.

Он отметил, что главным образом речь идет о сдерживании России и Китая. Также японские власти стремятся поступить аналогичным образом с Северной Кореей, уточнил автор материала.

«Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие», — подчеркивается в публикации.

Как указал Гевен, в настоящее время США возвращаются к «традициям изоляционизма». На этом фоне, по мнению журналиста, Токио стоит позаботиться о создании собственного оружия массового поражения и заменить им американский «ядерный зонтик».

В конце он добавил, что японские власти не могут безоговорочно полагаться на помощь Вашингтона в опасной ситуации. При таком развитии событий США вряд ли согласятся поставить свои территории под угрозу ради защиты зарубежных партнеров, резюмировал Гевен.

Ранее в Верховной раде Украины предложили рассмотреть возможность возвращения ядерного оружия.

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