ЕС заключил соглашение по законопроекту об ИИ

ЕС заключил соглашение о регулировании ChatGPT и AI Tech в законе о достопримечательностях. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейский Союз достиг трудного соглашения о том, что может стать наиболее всеобъемлющим регулированием искусственного интеллекта в западном мире <...> Соглашение запретит биометрическое сканирование, которое классифицирует людей по чувствительным характеристикам, таким как политические или религиозные убеждения, сексуальная ориентация или раса», — говорится в публикации.

По словам руководителя внутреннего рынка блока Тьерри Бретона, соглашение позволит обеспечить баланс между содействием инновациям и защитой прав людей и компаний.

До этого РБК сообщало, что Минэкономразвития разработало механизм защиты от возможного вреда при использовании технологий искусственного интеллекта.

Ранее британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал самым главным словом 2023 года «ИИ».