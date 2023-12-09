Китай призывает Израиль прекратить коллективное наказание жителей Газы

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что китайская сторона призывает Израиль прекратить коллективное наказание палестинцев в секторе Газа, передает РИА Новости.

«Мы призываем Израиль услышать призыв международного сообщества и прекратить коллективное наказание народа в Газе», — сказал дипломат.

Чжан Цзюнь также подчеркнул, что Китай призываем все стороны приложить усилия для прекращения боев.

До этого США в Совете Безопасности ООН наложили вето на резолюцию ОАЭ, в которой содержится призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа. За проект резолюции проголосовали 13 членов СБ, Великобритания воздержалась.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский, комментируя вето США, заявил, что Вашингтон своим решением вынес приговор жителям Газы.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.