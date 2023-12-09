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Сын Трампа объявил о поражении Украины

Дональд Трамп-младший заявил, что Украина уже проиграла

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента Соединенных Штатов, заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Об этом он пишет в социальных сетях.

Трамп-младший сравнил Украину с умирающим человеком.

«Украина проиграла войну какое-то время назад, а мы просто держим их на аппаратах искусственного жизнеобеспечения с нескончаемыми деньгами», — пишет Трамп-младший.

Он добавил, что если страны НАТО опасаются России, то это они должны активнее спонсировать Вооруженные силы Украины, а не ждать подачек от Соединенных Штатов. Сам же Вашингтон должен перестать поддерживать Киев, так как у Украины нет пути к победе.

До этого экс-аналитик американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что Соединенные Штаты разработали для контрнаступления украинской армии изначально неудачную стратегию.

По оценке Джонсона, предоставленная американцами подготовка ВСУ оказалась «ограниченной и неадекватной».

Ранее в США предложили Украине смириться с потерей территорий.

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