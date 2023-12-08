В Киеве надеются на скорое принятие решения ЕС о переговорах с Украиной

Украинский премьер-министр Дмитрий Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что рассчитывает на принятие итогового решение Евросоюза о переговорах с Украиной по вступлению в объединение.

По его словам, Верховная рада Украина проголосовала за три инициативы и четыре закона, принятия которых требовала Европейская комиссия, что должно поспособствовать прогрессу в вопросе.

«Уже сегодня парламент поддержал три евроинтеграционные инициативы», — добавил Шмыгаль.

Премьер напомнил, что до этого правительство республики исполнило еще одну рекомендацию ЕС — принятие закона о лоббировании.

«Рассчитываем, что уже на следующей неделе Европейский совет примет финальное решение», — подытожил политик.

Некоторое время назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве с Европейским союзом вместо полноправного членства в евросодружестве.

Ранее в Словакии усомнились в скором вступлении Украины в ЕС.