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Кремль раскрыл наиболее волнующие россиян вопросы к прямой линии Путина

Песков назвал СВО самой популярной темой вопросов россиян к прямой линии Путина

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал наиболее волнующие россиян темы вопросов к прямой линии главы государства, которая состоится 14 декабря. Его слова передает телеканал РЕН ТВ.

«В тренде, конечно же, СВО», — заявил представитель Кремля.

По его словам, сейчас россияне объединились вокруг всех идей и задач специальной военной операции (СВО) на Украине и много спрашивают об этом.

«Второе, конечно же, социалка. Очень много по медицине», — упомянул Песков другие популярные темы вопросов граждан.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что вопросы от соотечественников поступают «самые разные».

Накануне Путин нашел время для того, чтобы ознакомиться c посланиями граждан, которые в огромном количестве поступают в колл-центр прямой линии. По словам Пескова, обращений от граждан очень много, уже набралось более 600 тысяч.

Ранее в Кремле рассказали о фактическом старте предвыборной кампании Путина

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