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В Кремле заявили о готовности России защищать свои интересы

Песков: Россия настроена решительно отстаивать свои интересы

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия настроена на решительную защиту своих интересов от стран, которые пытаются их нарушить. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают», — сказал Песков.

При этом он отметил, что Россия приветствует возможность установления партнерских связей со всеми государствами, проявляющими желание и готовность к сотрудничеству.

«Россия открыта к партнерским отношениям со всеми странами, которые этого желают и к этому готовы», — сообщил Песков.

До этого пресс-секретарь президента Песков заявил, что посягательства на российскую собственность за рубежом являются недопустимыми.

В октябре Песков сказал, что многие руководители стран Запада хотят подавить Россию и ее президента Владимира Путина, в этом нет ничего нового.

Ранее Путин заявил, что всем придется считаться с интересами России

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