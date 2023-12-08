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Туск заявил, что Орбан перешел на позиции России

Туск заявил, что правительство Орбана открыто перешло на позиции России

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его правительство «откровенно перешли на российские позиции». Его слова приводит TVN 24.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных переговорах с венгерским премьером, Туск усомнился, что сможет изменить его точку зрения в вопросе членства Украины в ЕС.

«Мы имеем дело с правительством, которое откровенно перешло на российские позиции… Давайте честно. Его отношения с Москвой и Путиным органичны, и я не думаю, что мои убеждения могут существенно изменить его отношение», — сказал Туск.

До этого Орбан раскрыл главную причину, почему Украина не может войти в ЕС. Евросоюз, по мнению политика, не готов принять Украину в сообщество прежде всего потому, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

17 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин провели двусторонние переговоры. Мероприятие состоялось в рамках международного форума «Один пояс — один путь» в Китае.

Ранее премьер Эстонии попыталась убедить Орбана в поддержке Украины.

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