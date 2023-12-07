Премьер Эстонии попыталась убедить Орбана в поддержке Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела телефонные переговоры со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, в ходе которых подчеркнула важность долгосрочной поддержки Украины. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В ходе беседы стороны обсудили общие вопросы безопасности, включая безопасность границ ЕС.

«Перед саммитом Европейского совета я отметила важность нашей дальнейшей долгосрочной поддержки Украины. Расширение ЕС – это также наша оборона и политика безопасности», — написала Каллас.

Ранее издание Politico со ссылкой на письмо Орбана, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщило, что, по словам премьер-министра Венгрии, никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран — участниц в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине».

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель вдвое сократил свой визит в Китай на саммит ЕС — КНР, который пройдет 7-8 декабря, чтобы в срочном порядке обсудить с лидерами политического объединения угрозы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокировке членства Киева в Евросоюзе.

Ранее Макрон пригласил Орбана в Париж для переговоров по Украине.