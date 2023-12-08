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Песков уверен в нападках на электоральную кампанию в России

Песков заявил, что электоральная кампания в РФ станет объектом нападок извне

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что электоральная кампания в России станет предметом нападок извне. Об этом он рассказал «Известиям».

«Безусловно, электоральная кампания станет объектом нападок, это сто процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем», — сказал Песков.

При этом он отметил, что система по обеспечению выборов в России работает слаженно, и Москва уже научилась защищаться от таких нападок.

Действующий президент России Владимир Путин в пятницу 8 декабря сообщил, что принял решение участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он сообщил после торжественного вручении медалей «Золотая звезда» героям России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение главы государства участвовать в выборах было «реакцией на обращение людей», а не «домашней заготовкой».

Ранее ЦИК озвучил сроки проведения предвыборной агитации в СМИ.

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