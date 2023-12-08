Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с яростью военных офицеров страны, так как они чувствуют себя преданными из-за некомпетентности действующего главы государства. На это в ходе интервью для YouTube-канала Danny Haiphong указал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он не исключил, что в будущем обстановка на Украине будет становиться только хуже. По словам эксперта, это произойдет, когда военнослужащим станет известно об истинном уровне коррумпированности Зеленского и его администрации.

«Всем об этом известно, и это вызывает растущее недовольство. Есть люди, которым из-за этого не выплачивают пенсии и которые не получают необходимой медицинской помощи», — указал Риттер.

Бывший разведчик добавил, что в настоящее время украинские государственные служащие и солдаты получают заработную плату благодаря средствам США. В то же время американское руководство игнорирует внутренние проблемы в своей стране, подчеркнул он.

Эксперт признался, что подобное отношение Белого дома к гражданам вызывает у него обиду. В связи с этим Риттер призвал власти страны в первую очередь позаботиться о США и заняться решением внутренних вопросов, включая проблему бездомных и миграции.

Ранее американский дипломат Ричард Хаас призвал украинское правительство оставить надежды на возвращение утерянных территорий.