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В Чехии нашли способ отказа от российского газа

Seznam: Минпромторг Чехии предложил передать госкомпании право закупать газ

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Максим Богодвид/РИА Новости

Министерство промышленности и торговли Чехии обсуждает создание госкомпании для централизованной закупки газа с целью сокращения поставок в страну топлива из России. Об этом сообщил новостной портал Seznam.cz.

Государственная торговая энергетическая компания, по планам авторов проекта, должна осуществлять централизованные закупки топлива для нужд потребителей.

Это должно сократить количество закупаемого газа частными компаниями в России, уверены в Минпромторге Чехии.

В апреле Чешская Республика впервые отказалась от закупок природного газа у России.

При этом Испания, напротив, собралась закупить у России рекордное количество газа.

До этого сообщалось, что Европейском союзе (ЕС) хотят дать странам — членам организации право запрещать российским и белорусским компаниям арендовать газопроводы и терминалы СПГ на своей территории.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ЕС существует запрет на открытое обсуждение неэффективности антироссийских санкций.

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