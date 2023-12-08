В Кремле назвали решение Путина участвовать в выборах реакцией на обращение людей

Президент России Владимир Путин спонтанно решил объявить о своем участии в президентских выборах 2024 года, это была реакция на обращение людей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Ему задали вопрос, и он на него ответил», — пояснил Песков, добавляя, что это было «абсолютно спонтанное» решение.

Также представитель Кремля рассказал, что объявление президента не было «домашней заготовкой», а стало реакцией на обращение людей.

По словам находившегося в этот момент рядом с главой государства комбата «Спарты» герой Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги, Путин сказал, что времена всегда бывают разные, трудные и тяжелые, но на данный момент он будет с народом.

Накануне верхняя палата Федерального собрания РФ приняла решение, согласно которому очередные президентские выборы в стране пройдут 17 марта 2024 года. Сенаторы единогласно поддержали инициативу о проведении голосования в указанную дату.

Позже было объявлено, что выборы президента России будут длиться три дня – с 15 по 17 марта.

Ранее Путин объявил о выдвижении на президентские выборы в 2024 году.