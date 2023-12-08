Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали решение Путина участвовать в выборах реакцией на обращение людей

Песков: объявление Путина об участии в выборах было спонтанной реакцией

Президент России Владимир Путин спонтанно решил объявить о своем участии в президентских выборах 2024 года, это была реакция на обращение людей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Ему задали вопрос, и он на него ответил», — пояснил Песков, добавляя, что это было «абсолютно спонтанное» решение.

Также представитель Кремля рассказал, что объявление президента не было «домашней заготовкой», а стало реакцией на обращение людей.

По словам находившегося в этот момент рядом с главой государства комбата «Спарты» герой Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги, Путин сказал, что времена всегда бывают разные, трудные и тяжелые, но на данный момент он будет с народом.

Накануне верхняя палата Федерального собрания РФ приняла решение, согласно которому очередные президентские выборы в стране пройдут 17 марта 2024 года. Сенаторы единогласно поддержали инициативу о проведении голосования в указанную дату.

Позже было объявлено, что выборы президента России будут длиться три дня – с 15 по 17 марта.

Ранее Путин объявил о выдвижении на президентские выборы в 2024 году.

Все новости на тему:
Выборы президента России 2024
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами