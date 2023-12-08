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В Госдуме ответили на слова Великобритании об угрозе России для США

Журова: Запад пытается оправдаться перед народом за свои траты на Украину

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что действия России на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и Соединенным Штатам. Его слова прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Журова, пишет «Лента.ру».

Кэмерон заявлял, что если не сосредоточиться на Украине и «не остановить Путина сейчас, он придет за добавкой». Журова считает, что эти слова — лишь повод оправдать свои траты.

«Они делают такие заявления, чтобы население не бунтовало, не протестовало против того, что деньги уходят на военных, а не на социально-экономические вопросы. Это попытка оправдать себя в этой ситуации», — сказала она.

Журова добавила, что у России нет планов военного противостояния с Западом, а все задачи СВО уже были неоднократно озвучены.

Великобритания ввела новые санкции в отношении России. В список внесены 46 компаний и физлиц. В список включены предприятия из Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые, как говорится в заявлении, помогают российской армии. Новые санкции направлены «на борьбу с неоднократными попытками России обойти и компенсировать явное влияние санкций Великобритании на ее военные действия», говорится в сообщении правительства Британии.

Ранее глава МИД Великобритании оценил действия Конгресса США по Украине

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