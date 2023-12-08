В НАТО приветствовали шаги по нормализации отношений Армении и Азербайджана

В НАТО приветствуют приверженность со стороны Еревана и Баку предпринять шаги по укреплению взаимного доверия и добиться подписания мирного договора между странами. Об этом заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

«Я приветствую совместное заявление Армении и Азербайджана, в котором объявляется о взаимном освобождении задержанных, других мерах укрепления доверия и четкой приверженности достижению долгожданного мирного соглашения», — написал Коломина.

До этого сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились укреплять взаимное доверие.

Ранее в ЕС приветствовали шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном.