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Орбан рассказал о возможном замедлении отношений ЕС и Украины

Орбан: отношения Украины с ЕС замедлятся при несоблюдении ею прав нацменьшинств

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Bernadett Szabo/Reuters

В случае несоблюдения Украиной прав национальных меньшинств, в том числе венгров, ее отношения с Европой придется «замедлить». Такую мысль высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому изданию Le Point.

«Права человека и права меньшинств не могут быть предметом переговоров. Их нельзя рассматривать как предварительное условие для вступления [Украины] в ЕС. Украинцы должны их уважать. (…) Если они этого не сделают, рано или поздно нам придется замедлить наши отношения», — сказал Орбан.

Премьер-министр также напомнил, что в Венгрии более двух третей населения и парламент выступают против вступления Украины в ЕС.

8 декабря Орбан раскрыл главную причину, почему Украина не может войти в Евросоюз, а также предложил ей альтернативу членству в ЕС.

За день до того в Европейском парламенте задумались об упразднении права вето в вопросе расширения ЕС из-за Орбана.

Ранее в Германии заявили о возможности Венгрии повлиять на оказание помощи Украине.

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