Матвиенко отреагировала на решение Путина баллотироваться в президенты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале сообщила, что полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в будущем году.

«Я, <...> безусловно, поддерживаю это решение Владимира Владимировича», — написала политик.

По ее мнению, данное решение подтверждает, что российский лидер не избегает ответственных решений и готов действовать в момент исторического вызова, исходя из интересов своей страны и ее граждан.

«Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь <...> на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой», — заключила Матвиенко.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле. На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Песков рассказал о подготовке Путина к Прямой линии.