В ЕС раскрыли судьбу замороженных российских активов

Евросоюз на следующей неделе намерен одобрить юридическое предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных в рамках антироссийских санкций, при этом Киев «не получит хороших новостей» о передаче этих денежных средств Украине. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Исполнительная власть Европейского союза должна одобрить на следующей неделе юридическое предложение об использовании доходов от российских активов <…> Киев также не получит мгновенных хороших новостей о получении на руки доходов от замороженных российских активов», — говорится в сообщении агентства.

По данным Reuters, ожидается, что законопроект может быть принят 12 декабря.

При этом отмечается, что перспектива вето со стороны Венгрии и бюджетные споры между странами ЕС сильно снижают шансы на достижение соглашения.

В ЕС заморозили российские активы на сумму около €21,5 млрд . Кроме того, еще 300 миллиардов евро средств российского центрального банка арестованы в блоке и странах G7.

До этого в Международном валютном фонде (МВФ) предупредили о рисках в случае конфискации активов РФ.

Ранее сообщалось , что международные резервы России с 1 ноября по 1 декабря выросли на $16,26 млрд (2,82%) и составили $592,9 млрд.