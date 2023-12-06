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В МВФ предупредили о рисках в случае конфискации активов РФ

Глава МВФ Георгиева: арест активов РФ грозит рисками мировой финансовой системе

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Yuri Gripas/Reuters

Конфискация замороженных российских активов может подорвать мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику, предупредила директор–распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее слова передает ТАСС.

«Мы должны очень тщательно учитывать, какими могли бы быть риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности. Какими могли бы быть риски, как ими можно было бы заниматься», — сказала Георгиева.

Вопрос о возможности использования российских средств, замороженных за рубежом после начала СВО, для восстановления Украины был задан главе фонда во время ее выступления в Совете по международным отношениям.

«Мы можем сказать следующее: если было бы использование [замороженных российских активов], то оно должно было бы опираться на международную основу», – заявила финансист.

До этого еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС €28 млрд частных российских активов.

Ранее в ЕС выступили против идеи передать Украине прибыль от замороженных активов России.

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