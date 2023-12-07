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Банк России сообщил о росте международных резервов

ЦБ: международные резервы России выросли за месяц на $16,26 млрд

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Международные резервы России с 1 ноября по 1 декабря выросли на $16,26 млрд (2,82%) и составили $592,9 млрд. Об этом сообщает Банк России.

За прошедший месяц валютные резервы увеличились на 3,06% — до $440,475 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах выросла на 2,15% и достигла $151,878 млрд.

Следует отметить, что за неделю до 1 декабря резервы России также увеличились — на 0,9% или $5,4 млрд, до уровня $592,9 млрд.

После введения санкций против России страны Запада заморозили более половины российских резервов. Тем не менее, они продолжают пополняться за счет экспортных поступлений и других операций.

Рано или поздно замороженные на Западе российские активы придется возвращать, считает исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов. В Еврокомиссии неоднократно заявляли об изучении возможного использования резервов ЦБ России на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует. Кроме того, юридическая служба Евросоюза констатировала, что «никто не знает, где находятся 86% замороженных активов РФ».

Ранее глава финразведки РФ сообщил Путину о предотвращении незаконного вывода ₽320 млрд.

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