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Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником Газы»

Эрдоган: Нетаньяху следует судить в Международном уголовном суде как Милошевича

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Liesa Johannssen/Reuters

«Мясником Газы» назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает ТАСС.

«Как я говорил прежде, Нетаньяху — мясник Газы. Его следует судить так же, как Милошевича в Международном уголовном суде», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что Анкара стремится инициировать процесс над Нетаньяху в МУС, для чего задействованы около трех тысяч адвокатов. По его мнению, «заслуженное наказание» должно постигнуть не только израильского лидера и его окружение, но и политиков из других стран.

6 декабря Эрдоган также заявлял, что Нетаньяху «заплатит за совершенные им военные преступления».

Незадолго до того в ООН назвали число перемещенных жителей сектора Газа.

Ранее Эрдоган предрек суд человечества над Израилем.

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