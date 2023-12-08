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Путин заявил, что россиян объединяет искренняя, сердечная любовь к России

Путин заявил, что чувствует стремление россиян к солидарности

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что миллионы граждан РФ полны решимости быть вместе со своей страной, чувствуется их стремление к солидарности. Об этом сообщает ТАСС.

«Миллионы граждан Российской Федерации полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо», — сказал он.

Путин подчеркнул, на встречах с россиянами чувствует их настрой.

«Всех нас объединяет искренняя, сердечная любовь к России, она помогает идти вперед, делать еще больше, преодолевать любые препятствия», — добавил глава российского государства.

Президент отметил, что сегодня «поддерживают друг друга ратный подвиг и трудовая доблесть, твердость характера людей и сплоченность всего российского общества».

Стало известно, что Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2024 году.

Выборы главы государства состоятся 17 марта 2024 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2023 года. Инаугурация избранного президента Российской Федерации запланирована на 7 мая 2024 года.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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