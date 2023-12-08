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Путин назвал долгом знать и чтить героев Отечества

Президент Путин назвал долгом знать и чтить героев Отечества

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал долгом знать и чтить героев Отечества. Как сообщает ТАСС об этом он заявил на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

«Наш долг — знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего», — сказал президент.

На мероприятие в Кремле приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов мужества. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин лично наградил звездами героев экипаж танка «Алеша» во время празднования в Курске 80-летия победы в Курской битве.

В начале ноября глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу вручил награды трем Героям России, которые смогли в ходе СВО уничтожить 32 танка. Генерал армии вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда», а также именное оружие.

Ранее Песков рассказал, когда Путин объявит о решении об участии в выборах.

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