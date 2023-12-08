В Кремле оценили слова главы МИД Британии о последствиях победы РФ

Правительства стран Запада начали прибегать к всевозможным ухищрениям, пытаясь убедить парламентариев в необходимости продолжить финансирование Украины. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на недавнее высказывание министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Как сказал глава внешнеполитического ведомства, в случае победы в украинском конфликте Москва может захотеть получить больше и тогда начнет представлять опасность для западных государств.

«Сейчас таких слов много. Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Таких заявлений уже было много, и наверняка они будут продолжаться», — указал Песков.

Он добавил, что не видит необходимости в подробных комментариях по этому поводу.

7 декабря министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон дал интервью телеканалу Sky News, во время которого рассказал о возможных последствиях победы РФ на Украине. По его мнению, при таком развитии событий российский президент Владимир Путин может «вернуться за добавкой». Тогда под угрозой окажутся европейская безопасности и сами США, резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее в Лондоне пообещали продолжить оказывать Киеву «наилучшую» помощь.