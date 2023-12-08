В ЦИК заявили, что многодневное голосование становится традиционным для России

Трехдневное голосование становится для России традиционным. Об этом на заседании Центризбиркома РФ заявила глава комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Процесс еще идет, динамичный», — сказала она.

Памфилова подчеркнула, что трехдневное голосование гражданам Российской Федерации «пришлось по душе» по итогам прошедших региональных выборов.

«Статистика по единым дням голосования говорит о приоритете применения трехдневного голосования», — пояснила глава ЦИК.

Также Элла Памфилова сообщила, что к выборам президента России в 2024 году хорошо подготовились.

Накануне Совет Федерации назначил дату президентских выборов — 17 марта 2024 года. «Справедливая Россия — За правду» уже объявила о намерении выдвинуть кандидатуру Владимира Путина. Сам президент о планах баллотироваться не заявлял, его пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал «набраться терпения». Глава ЦИК РФ Памфилова допустила возможность трехдневного голосования — 15, 16 и 17 марта — и заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, проголосовать дистанционно не смогут. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.