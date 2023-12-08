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Стало известно, когда США намерены убедить Россию перейти к переговорам

Файнер: США придумали дилемму для РФ по диалогу с Украиной к концу 2024 года

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Пресс-служба Минобороны РФ

США планируют убедить Россию пойти на мирные переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях к концу 2024 года. С таким утверждением выступил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

По его словам, США хотят поставить РФ перед выбором. Файнер заявил, что условия мира должны быть приемлемы для Украины в вопросе суверенитета и территориальной целостности. Согласно утверждению Файнера, либо этот вариант и переговоры, либо России придется столкнуться «с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины», которая может снова начать наступление.

Файнер подчеркнул, что «это очень сложный стратегический выбор» и он не знает, что в конечном счете решат в Кремле.

До этого датское издание DR сообщило, что Евросоюз может преподнести президенту России Владимиру Путину приятный подарок по итогам декабрьского саммита лидеров объединения. По его данным, ЕС может отложить начало переговоров о вступлении Украины в содружество до мартовской встречи, поскольку именно на нее запланирован доклад об успехах Киева на пути к членству в союзе.

Ранее в Китае заявили о «дипломатическом прорыве» РФ на Ближнем Востоке.

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