Американист: в США за закрытыми дверями идет торг по Украине

Американист Павел Шариков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО. Эксперт отметил, что в Вашингтоне за закрытыми дверями идет торг по поводу выделения денег Киеву. По его словам, американский лидер несет персональную ответственность за Украину, поэтому так старается.

«Я думаю, что этот торг чем-то завершится, и в какой-то форме будут выделены деньги. Не обязательно именно в той, которая сейчас обсуждается. Но каким-то образом. Может быть, не в том масштабе, может быть, не в том объеме дадут. Но я не думаю, что будет блокирована», — предположил Шариков.

Напомним, что для выделения средств Украине необходимо 60% голосов конгресса США. Учитывая, что демократы и республиканцы делят парламент почти пополам, ни одна из сторон не может добиться желаемого.

Накануне Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не остановится» в случае победы в украинском конфликте и «нападет на страны Североатлантического альянса». В таком случае, как отметил американский лидер, США придется вмешаться, и тогда «американские войска будут сражаться с российскими войсками». К такому развитию событий, по его словам, Вашингтон совсем не стремится. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сенатор Константин Долгов, комментируя данное заявление, отмечал, что Байден вынужден пугать конгрессменов российской угрозой, чтобы получить дополнительные средства на поддержку офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее в Госдуме предрекли гражданскую войну в США в случае переизбрания Байдена.