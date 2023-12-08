В Саудовской Аравии отложили визит наследного принца в Лондон для приема Путина

Саудовская Аравия отложила визит наследного принца Мухаммеда бен Салмана в Великобританию незадолго до поездки президента Владимира Путина в Эр-Рияд. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц Великобритании.

«Саудовская Аравия отложила планы визита Мухаммеда бен Салмана в Лондон… незадолго до того, как наследный принц принимал Владимира Путина в Эр-Рияде», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что чиновники Великобритании и Саудовской Аравии в течение нескольких месяцев обсуждали визит наследного принца в этом году. Официальные лица Великобритании сообщили, что они рассчитывали на дату 3 декабря в качестве возможной даты прибытия принца.

Высокопоставленные депутаты-консерваторы заявили, что факт переноса поездки поднял вопросы о прочности отношений Великобритании с Саудовской Аравией.

До этого Путин провел переговоры с наследным принцем Омана.

Ранее Путин и президент Ирана поменяли формат общения.