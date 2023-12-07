Путин и президент Ирана поменяли формат общения

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси продолжили переговоры в Кремле, однако поменяли формат общения — теперь обсуждение различных тем проходит в формате рабочего обеда. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в переговорах во время обеда принимают участие представители из делегаций двух стран. До этого Путин и Раиси проводили беседу в узком составе.

Путин во время общения с Раиси в Кремле вечером 7 декабря заметил, что во время официальных визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию подумывал заодно прилететь и в столицу Ирана.

Эбрахим Раиси прибыл в Москву с рабочим визитом днем 7 декабря. Основной темой переговоров официально заявлен палестинский вопрос и прекращение вооруженного конфликта в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС.

В Кремле акцентировали желание Москвы и Тегерана активизировать двустороннее сотрудничество между странами с акцентом на реализацию перспективных проектов в торгово-экономической сфере.

Ранее министра обороны Сергея Шойгу заметили на встрече Путина с Раиси в Москве.