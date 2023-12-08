В Турции заявили, что не позволят спецслужбам Израиля вести у себя операции против ХАМАС

Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) не допустит проведения на территории страны спецопераций израильской разведки «Моссад» по ликвидации представителей радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает проправительственная газета Hurriyet.

Отмечается, что МИТ принял все требующиеся меры для защиты Турции в режиме нон-стоп от всех угроз для ее безопасности.

При этом обозреватель газеты Ханде Фырат напомнила, что между Турцией и ХАМАС несколько лет назад была достигнута договоренность о том, группировка на территории республики может быть представлена только как политическая структура. По словам автора, у ХАМАС нет и не будет военного крыла, через турецкую территорию не будут осуществляться какие-либо трансферы или операции, и израильская сторона об этом осведомлена.

По данным Hurriyet, именно разведка Турции по просьбе «Моссада» после нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей Израиля 7 октября вела переговоры с Катаром, Египтом и США о возвращении израильских заложников, удерживаемых в сектора Газа. Она добилась того, что часть пленных была освобождена.

Также газета отметила, что Израиль прекрасно знаком с МИТ и, если, несмотря на это, «Моссад» приступит к запланированному в Турции, то столкнется с серьезными последствиями.

В начале декабря глава Службы общей безопасности Израиля Шин-Бет Ронен Бар заявил, что Израиль готов уничтожать лидеров ХАМАС в Катаре и Турции.

Цель по ликвидации лидеров ХАМАС он сравнил с ликвидацией организаторов теракта, в результате которого в 1972 году не стало 11 членов олимпийской сборной Израиля. Операция по возмездию за теракт продолжалась около 20 лет. Исполнителей теракта преследовали по всему миру.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что никогда не признает движение ХАМАС террористической группировкой.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.