Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минюст США грозит Хантеру Байдену новым делом

CNN: американский минюст готовит против Хантера Байдена новое дело

close
100%
Visar Kryeziu/AP

Американский минюст готовит против сына президента США Хантера Байдена новое дело. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Федеральная прокуратура составила новое уголовное дело против Хантера Байдена», — сообщили в эфире.

Телеканал уточняет, что суть претензий пока неизвестна, однако специальный прокурор по делам Хантера Байдена в последнее время работал над делом о налоговых нарушениях.

До этого комитет палаты представителей по бюджету сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден, в бытность вице-президентом при Бараке Обаме, связывался с бизнес-партнерами своего сына Хантера Байдена.

В комитет было передано 327 электронных писем с перепиской Байдена с деловым партнером своего сына. Многие письма были отправлены перед поездкой Джо Байдена на Украину в июне 2014 года. Там также заявили, что Байден присутствовал на обеде с представителями китайской организации, которая заплатила Хантеру, чтобы он устроил встречу с отцом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер закончила брифинг после вопроса о платеже Байдену.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами