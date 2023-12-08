Минюст США грозит Хантеру Байдену новым делом

Американский минюст готовит против сына президента США Хантера Байдена новое дело. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Федеральная прокуратура составила новое уголовное дело против Хантера Байдена», — сообщили в эфире.

Телеканал уточняет, что суть претензий пока неизвестна, однако специальный прокурор по делам Хантера Байдена в последнее время работал над делом о налоговых нарушениях.

До этого комитет палаты представителей по бюджету сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден, в бытность вице-президентом при Бараке Обаме, связывался с бизнес-партнерами своего сына Хантера Байдена.

В комитет было передано 327 электронных писем с перепиской Байдена с деловым партнером своего сына. Многие письма были отправлены перед поездкой Джо Байдена на Украину в июне 2014 года. Там также заявили, что Байден присутствовал на обеде с представителями китайской организации, которая заплатила Хантеру, чтобы он устроил встречу с отцом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер закончила брифинг после вопроса о платеже Байдену.