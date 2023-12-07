В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и президента Ирана

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Ирана Эбрахима Раиси продолжаются в присутствии делегации. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, общение проходит более четырех часов, передает РИА Новости.

По его словам, главы государств заслушивают доклады министров. «Еще идет расширенный состав. Министры говорят по направлениям», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

На сайте Кремля указано, что переговоры стартовали с беседы лидеров в формате тет-а-тет, а затем международные консультации продолжились в расширенном составе в формате рабочего обеда.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее высказывался о том, что беседа Путина и Раиси в Москве ожидается продолжительной.

Эбрахим Раиси прибыл в Москву 7 декабря. Путин принял его в Кремле вечером того же дня. Официально основными темами переговоров стали палестинский вопрос, прекращение вооруженного конфликта в секторе Газа, а также активизация сотрудничества между странами.

Ранее Путин и президент Ирана поменяли формат общения.