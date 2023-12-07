В Белом доме оценили возможность США помогать Украине

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американская сторона не в состоянии давать подобные обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на Капитолийском холме.

Кирби подчеркнул, что ресурсы США на военную помощь Украине могут быть исчерпаны достаточно скоро.

До этого руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что невозможность конгресса США согласовать военную помощь Украине станет «рождественским подарком» для Российской Федерации.

До этого премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала конгресс США как можно скорее выделить финансовую помощь для Украины. Она не сомневается, что пакет помощи будет одобрен, однако выражает сожаление, что этот вопрос стал заложником внутренней политики США.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.